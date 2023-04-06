Какую информацию лукашисты засекретили от белорусов? 5 6.04.2023, 12:03

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Белстат сам себе разрешил прятать статистику.

Белстат сам себе разрешил не раскрывать статистику, которая угрожает нацбезопасности страны, общественному порядку и нравственности. Для этого ведомство выпустило специальное постановление. Однако это во многом формальный шаг, потому что на практике Белстат под руководством Инны Медведевой ранее засекретил многие данные. Впрочем, прятать от белорусов статистику умеют (и практикуют) и другие ведомства и госструктуры.

«Зеркало» рассказывает, какую информацию чиновники засекретили от белорусов.

Сколько уволилось айтишников — уже секрет

Из свежего — засекречивание статистики по оттоку специалистов из ИТ. Сначала из официальной статистики пропали данные за январь, теперь — за февраль. В публичном доступе остались лишь данные о количестве уволенных и принятых на работу сотрудников в целом по сектору «Информация и связь». Напомним, после начала войны в Украине многие белорусские ИТ-компании релоцировали своих сотрудников за границу. На этом фоне в ИТ-сфере возникли проблемы, отрасль из драйвера экономики превратилась в ее тормоз.

Данные по госбюджету и по экспорту — тоже секрет

Министерство финансов в середине 2022-го перестало публиковать пресс-релизы об исполнении бюджета и удалило с сайта отчеты за предыдущие месяцы прошлого года. Напомним, бюджет страны в основном формируется за счет налогов населения и организаций.

В 2022 году Белстат также перестал публиковать информацию о товарообороте Беларуси с отдельными странами. А еще раньше не стали размещать на сайте статистику по отдельным группам товарам (в первую очередь — попавших под санкции). Среди них — нефть, нефтепродукты, калийные удобрения. То есть не обнародовали данные по основным позициям экспорта. Примечательно, что именно эти группы товаров в основном попали под санкции западных стран.

Ранее также Государственный таможенный комитет решил приостановить оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли», сообщалось на Едином портале электронных услуг.

Какую информацию спрятал Нацбанк

Нацбанк в этом году перестал размещать на своем сайте данные о руководителях банков — как коммерческих, так и государственных. Напомним, ранее в этом списке регулятора можно было отследить, какие банки «обезглавлены», в том числе из-за задержаний.

Индексация доходов населения — тоже секрет

Министерство труда перестало публиковать данные об индексации доходов населения. Ранее ведомство ежемесячно размещало эти данные после того, как Белстат публиковал статистику об инфляции за прошлый месяц. Если рост цен превышал определенную планку, то чиновники индексировали некоторые доходы населения. Среди прочего это минимальная зарплата, зарплаты бюджетников, пособия по безработице, стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Также под индексацию подпадают денежные доходы, которые зависят от размера базовой величины.

Сколько пенсионеров — не положено знать. Как и данные о смертности

В 2021 году перестали размещать в открытых источниках информацию о количестве пенсионеров в Беларуси. Этого не делают ни Белстат, ни Минтруда.

Также Белстат не размещает данные по средней продолжительности жизни. А еще — данные по смертности и ее причинам за 2020 год Белстат до сих пор не опубликовал. Как и за 2021-й. Некоторые полагают, что эта «забывчивость» может быть связана с заболеваемостью COVID-19 и уровнем смертности от него, который, не исключено, может отличаться от озвученных данных Минздрава.

Простои, отпуска за свой счет, проблемные зарплаты

Департамент государственной инспекции труда при Минтруда теперь не публикует, какие организации и ИП допустили просроченную задолженность по зарплате. Сейчас размещают только информацию о привлечении к ответственности за такие долги, при этом не публикуют даже общую сумму задолженности. Эти данные также ранее перестал публиковать и Белстат.

Между тем Белстат теперь также не размещает на сайте информацию о неполной занятости по стране — простоях, отпусках за свой счет. Только изредка эта информация может проскочить в сборниках социально-экономического развития регионов. К примеру, такие данные были обнародованы по Могилевской области за январь — май прошлого года. Но когда эта информация появилась в СМИ, то ее удалили из сборника.

Не публикуют список районов с напряженной ситуацией на рынке труда

Уже несколько лет в Беларуси определяют районы и города с напряженной ситуацией на рынке труда. Правительство определяет этот список в конце текущего года на следующий. Соответствующее постановление в предыдущие годы публиковали на национальном правовом интернет-портале. На 2023 год перечень также не разместили в открытом доступе.

Как ФСЗН «засекретил» данные по суммам задолженности в фонд

Фонд социальной защиты населения раньше перестал публиковать на сайте размер задолженности по страховым взносам по конкретным предприятиям. Теперь на сайте фонда размещают только список должников и общую сумму задолженности.

По суммам задолженности можно ориентироваться, насколько критична ситуация на предприятии со взносами в ФСЗН. У некоторых организаций суммы задолженности превышали миллион рублей. Работник, за которого не заплатят страховой взнос, может потерять часть стажа, что в будущем, скорее всего, скажется на размере пенсии (если конкретно этот период будут учитывать при ее расчете).

О среднем пособии по безработице предпочитают молчать

Белстат и Минтруда перестали публиковать данные по среднему размеру пособия по безработице по стране. Такие данные можно найти только по некоторым регионам.

В Минтруда ранее обещали повысить размер пособия по безработице, однако ведомству не удается выполнить обещание. Сейчас его максимальный размер — 2 базовые величины (74 рубля). Однако среднее пособие еще меньше — около 30 рублей.

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