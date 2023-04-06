ВСУ нанесли поражение войскам РФ на Купянском направлении 6.04.2023, 12:38

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фото: getty images

Опубликованы новые карты боев.

Российские оккупанты несут большие потери на Лиманском и Купянском направлениях.

Сегодня, 6 апреля, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый озвучил ситуацию на поле боя на Луганщине и Харьковщине.

Именно на вышеупомянутом участке фронта вражеские войска пять раз атаковали позиции ВСУ, заявил Череватый.

Только во время вчерашних боев враг недосчитался 28 своих солдат, а еще 62 стали «300-ми». Также удалось уничтожить военную технику врага, включая вертолет «Ка-52», САУ «Тюльпан», танк «Т-72» и БМП.

Аналитики из ISW сообщают, что на линии Купянск – Сватово – Кременная идут позиционные бои вдоль всей линии фронта.

Российские «военкоры» утверждают, что вражеские войска продвигаются вдоль окраины Макеевки, а также в районе балки Журавка.

Еще один источник из РФ пишет, что российская армия безуспешно вела бои в районе Шипиловки, в районе Торского и в сторону Серебрянского лесничества.

На кадрах с геолокацией видно, как оккупанты применяют против ВСУ в районе Кременной термобарическую систему «ТОС-1».

Тем временем самые напряженные бои идут в районе Бахмута, где оккупантам удалось захватить несколько новых домов в центре города.

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