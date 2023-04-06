Президент Польши предупредил об атаке Лукашенко на Сувалкский коридор 6.04.2023, 13:30

Для этого могут быть задействованы нелегальные мигранты.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ответственность за нелегалов на границе несет белорусский режим и предупредил, что ситуация может повториться и на Сувалкском коридоре, который может стать объектом гибридных атак.

Анджей Дуда подчеркнул, что атака на границе с Беларусью не зря называется «гибридной» и она хорошо задокументирована. В интервью «Польскому радио» президент Польши сказал, что ответственность за нападения на польской границе несут белорусские службы:

— Ответственность несет белорусский режим, белорусское государство. Это подтверждается и тем, что службы выдавливают мигрантов до границы и заставляют их атаковать границу — не разрешают переходить через пограничные переходы в соответствии с законами, а через «зеленую границу», нелегально.

Президент Анджей Дуда предупредил, что ситуация может повториться и на Сувалкском коридоре, который может стать объектом гибридных атак.

Сувалкский коридор — сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью России. Сейчас по этой территории проходит граница Польши с Литвой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».