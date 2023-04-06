Российские войска сбежали из-под Авдеевки 1 6.04.2023, 13:57

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Оккупанты подтвердили успех мощной контратаки ВСУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинская армия добилась успеха к северу от Авдеевки, взяв под контроль ранее утраченные позиции.

Сегодня российская сторона подтверждает контрудар ВСУ в районе Донецкой агломерации под Авдеевкой, где под натиском украинских военных оккупанты были вынуждены отступать, передает dialog.ua.

На форуме российских военных Lost Armor один из оккупантов рассказал, что ВСУ добились успеха к северу от Авдеевки, взяв под контроль ранее утраченные позиции.

Россияне были вынуждены отступить, поскольку ВСУ нанесли удар в наиболее неблагоприятный для ВС РФ момент: 11-й полк оккупантов был выведен на ротацию, его место заняли российские мобилизованные.

Именно в этот момент украинская армия начала контратаку, с которой «мобики» не справились и были вынуждены отступать.

Более того, насколько далеко смогли продвинуться ВСУ в рамках контрнаступления вглубь российских позиций, оккупанты до конца не понимают, опасаясь худшего для себя сценария, при котором украинская армия продвинулась до Новоселовки.

Согласно предварительной информации, украинская армия сняла угрозу окружения Авдеевки.

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