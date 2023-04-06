Директора газеты «Белорусы и рынок» приговорили к четырем годам заключения

Директора газеты «Белорусы и рынок» приговорили к четырем годам заключения2
- 6.04.2023, 14:15
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После первого судебного заседания процесс над политзаключенным сделали закрытым.
Дело медиаменеджера Константина Золотых рассматривал Минский городской суд, передает «Радыё Свабода». Директора газеты «Белорусы и рынок» судили по статьям:
- «разжигание вражды» (ч. 2 ст. (Ст. 130 УК);
- «оскорбление Лукашенко» (ч. 1 ст. (Ст. 368 УК);
- «оскорбление представителя власти» (арт. (Ст. 369 УК);
- «превышение власти или служебных полномочий» (ч. 2 ст. (Ст. 426 УК).
Процесс вела судья Елена Шилько.
После первого судебного заседания процесс над политзаключенным сделали закрытым.
6 апреля политзаключенному присудили 4 года заключения.