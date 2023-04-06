закрыть
6 апреля 2023, четверг, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Директора газеты «Белорусы и рынок» приговорили к четырем годам заключения

2
  • 6.04.2023, 14:15
  • 1,418
Директора газеты «Белорусы и рынок» приговорили к четырем годам заключения
Константин Золотых

После первого судебного заседания процесс над политзаключенным сделали закрытым.

Дело медиаменеджера Константина Золотых рассматривал Минский городской суд, передает «Радыё Свабода». Директора газеты «Белорусы и рынок» судили по статьям:

- «разжигание вражды» (ч. 2 ст. (Ст. 130 УК);

- «оскорбление Лукашенко» (ч. 1 ст. (Ст. 368 УК);

- «оскорбление представителя власти» (арт. (Ст. 369 УК);

- «превышение власти или служебных полномочий» (ч. 2 ст. (Ст. 426 УК).

Процесс вела судья Елена Шилько.

После первого судебного заседания процесс над политзаключенным сделали закрытым.

6 апреля политзаключенному присудили 4 года заключения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников