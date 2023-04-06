Песков сообщил странную деталь о встрече Путина и Лукашенко

Песков сообщил странную деталь о встрече Путина и Лукашенко9
- 6.04.2023, 14:25
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Зачем диктаторам понадобились ночные переговоры?
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшиеся 5 апреля, были продолжительными и затянулись далеко за полночь. Об этом 6 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Накануне [заседания «высшего госсовета»] состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение Путина и Лукашенко. Оно затянулось далеко за полночь», — сказал представитель Кремля.
После заявления Пескова переговоры поспешили прокомментировать и в пресс-службе Лукашенко.
«В 02.15 накануне завершилась встреча Лукашенко и Путина», — заявили в пресс-службе. В качестве доказательства также опубликовали фотографию прощания.
Напомним, 5 апреля Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Встреча началась ориентировочно в 20.30, затем последовал рабочий ужин, после чего Лукашенко и Путин продолжили общение.