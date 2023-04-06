Песков сообщил странную деталь о встрече Путина и Лукашенко 9 6.04.2023, 14:25

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Зачем диктаторам понадобились ночные переговоры?

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшиеся 5 апреля, были продолжительными и затянулись далеко за полночь. Об этом 6 апреля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Накануне [заседания «высшего госсовета»] состоялось весьма и весьма продолжительное и содержательное общение Путина и Лукашенко. Оно затянулось далеко за полночь», — сказал представитель Кремля.

После заявления Пескова переговоры поспешили прокомментировать и в пресс-службе Лукашенко.

«В 02.15 накануне завершилась встреча Лукашенко и Путина», — заявили в пресс-службе. В качестве доказательства также опубликовали фотографию прощания.

Напомним, 5 апреля Путин и Лукашенко провели переговоры тет-а-тет в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Встреча началась ориентировочно в 20.30, затем последовал рабочий ужин, после чего Лукашенко и Путин продолжили общение.

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