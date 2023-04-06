Один из белорусских банков рекордно поднял комиссию за переводы за границу 2 6.04.2023, 14:28

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До 150 рублей.

В белорусском «Альфа-Банке» сообщили об изменении размера некоторых комиссий, которые берет банк за перевод средств за границу, пишет Telegraf. Некоторые изменения вступают в силу завтра, 7 апреля, а некоторые — уже сегодня.

Так, согласно официальному сообщению банка, с 6 апреля изменяется размер следующих комиссий:

—за исполнение платежных инструкций для переводов с текущих (расчетных) банковских счетов за пределы Беларуси — 600 рублей;

—за исполнение платежных инструкций для переводов со счетов для учета средств на временной основе — 700 рублей

Кроме того, с 7 апреля при переводе средств физическим лицам посредством мобильного банка InSync по реквизитам, заданным клиентом, на счета, открытые за пределами Беларуси, придется заплатить 150 рублей. Таким образом, банк поднял комиссию в три раза — сегодня за такой перевод придется заплатить всего 50 рублей.

Не понятно, что делать, если нужно перевести небольшую сумму, например, 50 рублей. В этом случае сумма комиссии банку в три раза превышает сумму перевода и делает эту услуг бессмысленной.

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