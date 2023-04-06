Военный эксперт: Лукашенко обложен агентами со всех сторон 5 6.04.2023, 15:28

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Алексей Мельник

Диктатор в гораздо худшей ситуации, чем когда-то был Янукович.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в российской разведке много противников войны и США хотели бы с ними поговорить. Что может интересовать американские спецслужбы и что они могут предложить российским агентам?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первый помощник министра обороны Украины (2005–2008), военный эксперт Алексей Мельник.

— Украинская разведка заявила, что имеет своих агентов в окружении Путина и что в Кремле идут поиски преемника российского диктатора. Могут ли украинские спецслужбы как-то повлиять на процесс смены власти в России?

— Не могу сказать, насколько существенно могут влиять украинские спецслужбы именно на решение этого вопроса. Много есть фактов проведения успешных операций, но именно этот уровень сложно оценить.

— Директор ФБР заявил, что в российской разведке много противников войны и США хотели бы с ними поговорить. Что может интересовать американские спецслужбы и что они могут предложить российским агентам?

— Вот это гораздо интереснее. Если перефразировать ваш вопрос, то американским спецслужбам есть что предложить в обмен на сотрудничество. Особенно в той ситуации, когда многие из агентов, а особенно те, которые находятся вне территории России, посматривают по сторонам, ища спасательный круг.

История с тем, что Путин очень не любит предателей, как раз внутри этой службы — это еще один аргумент, подтверждающий то, что подобные операции могут быть успешными.

— Какие важные сведения могут быть переданы в случае такой вербовки?

— Недавний случай побега одного из сотрудников, который отвечал за связь (речь идет об офицере ФСО Глебе Каракулове, который работал с Путиным — прим.). Это технический работник, но то, что он рассказал — очень интересно и помогает профессиональным разведчикам, аналитикам, скажем, сложить пазлы. Эта информация может быть использована при планировании дальнейших операций.

В следующий раз это может быть не просто технический сотрудник разведки, а с доступом к зарубежной агентуре, особенно, к информации по кротам или же цепочкам, которые могут вывести на кротов, сидящих внутри самой системы Запада. Разумеется, что на сегодняшнем, скажем так, аховом состоянии российский агентуры на Западе, это может поставить финальную точку. По крайней мере на этой части разведки, что называется human intelligence или агентурная разведка.

— Учитывая, что даже в окружении Путина есть агенты иностранной разведки, то насколько вероятно, что подобная ситуация сложилась и вокруг белорусского диктатора?

— 99,9%. Я исхожу из опыта того, как это было в Украине. Например, при Януковиче (беглый экс-президент Украины - прим.) главой СБУ был назначен некто Якименко. У него, кроме фамилии на «ко», ничего, кажется, украинского не было. Мало того, он был в свое время офицером Вооруженных сил России. Имел «дыры» в биографии. То есть, это был агент ФСБ, поставленный возглавлять украинскую спецслужбу.

Это как один из примеров, а сейчас, чем дальше, тем больше у нас появляется информации, фактов.

Лукашенко же обложен со всех сторон этими агентами. К слову, что если в случае этого Якименко Янукович, скорее всего, знал и давал на это добро, то, думаю, что у Лукашенко ситуация гораздо хуже.

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