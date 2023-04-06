Армения примет участие в военных учениях НАТО

Армения примет участие в военных учениях НАТО2
- 6.04.2023, 18:25
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Учения пройдут 22 апреля.
Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.
«Приблизительно 9000 военнослужащих США и около 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров примут участие, а часть учений охватит 10 разных европейских стран», - сказала Сингх.
Среди них, как сообщила представитель Пентагона, ряд стран, не входящих в НАТО: Армения, Молдова, Босния, Герцеговина, а также силы Косово.
«Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами», - сообщила Сингх.
По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, «сдерживать угрожающих миру в Европе и защитить континент от агрессии».
Отметим, что Армения, которая два года назад отказалась участвовать в учениях НАТО, на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ, которые не поддержали премьера Никола Пашиняна в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.