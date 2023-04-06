Армения примет участие в военных учениях НАТО 2 6.04.2023, 18:25

1,760

Учения пройдут 22 апреля.

Вооруженные силы Армении примут участие в военных учениях стран НАТО, которые стартуют 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.

«Приблизительно 9000 военнослужащих США и около 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров примут участие, а часть учений охватит 10 разных европейских стран», - сказала Сингх.

Среди них, как сообщила представитель Пентагона, ряд стран, не входящих в НАТО: Армения, Молдова, Босния, Герцеговина, а также силы Косово.

«Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами», - сообщила Сингх.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, «сдерживать угрожающих миру в Европе и защитить континент от агрессии».

Отметим, что Армения, которая два года назад отказалась участвовать в учениях НАТО, на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ, которые не поддержали премьера Никола Пашиняна в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».