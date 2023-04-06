Российские войска начали отступать в Донецкой области 2 6.04.2023, 18:31

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ВСУ вытесняют оккупантов из Авдеевки, Угледара и Бахмута.

Российские войска начали оставлять позиции на нескольких участках фронта в Донецкой области, рассказал источник «Новой газеты. Европа» в группировке войск РФ в Украине.

По словам собеседника издания, Россия отводит войска с «северного выступа» у Авдеевки. Сейчас идут бои за Новоселовку, однако украинская армия пока «скорее обозначает присутствие», а не штурмует этот населенный пункт, отметил он. При этом «южный выступ» у села Водяное пока контролируют военные РФ. Они могут начать отступление в ближайшие два дня.

Кроме того, российские подразделения бросили свои позиции у Угледара, сказал источник «Новой газеты. Европа». «Там теперь серая зона глубиной десять километров. ВС РФ отходят к Волновахе», — добавил он.

Российские войска пока удерживают фронт в Марьинке, однако там осталось мало личного состава. В Бахмуте ВСУ начали «забирать обратно ранее взятые вагнеровцами кварталы в центре», говорит источник. По его словам, украинские военные продвигаются медленно, но успешно. «Судя по всему, вооруженные силы РФ севернее и южнее Бахмута готовятся отходить», — заключает он.

Оставление позиций означает конец российского наступления. Российские войска исчерпали наступательный потенциал и перешли к обороне, сказал изданию руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, активность армии РФ на многих участках фронта снизилась.

«И хотя в районах Бахмута и Авдеевки продолжается кровопролитное противостояние, интенсивность боев заметно уменьшилась. Украинские войска на некоторых участках осторожно оттесняют неприятеля и продвигаются вглубь его позиций», — сказал он.

Россия, вероятно, начнет применять артиллерию уже не для наступления, а для сдерживания ВСУ. «Какое-то количество снарядов у РФ еще осталось», — заключает он.

О том, что зимне-весеннее наступление российской армии не достигло поставленных целей, ранее писал американский Институт изучения войны (ISW). Наступательные операции Москвы вокруг Бахмута, вдоль линии Сватово—Кременная, на фронтах Авдеевка—Донецк и Угледар не принесли значительных успехов. Россия так и не захватила Донецкую и Луганскую области в административных границах.

Минобороны Великобритании также отмечало, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, возглавивший группировку войск в Украине в конце января, не смог расширить контроль России над Донбассом и достиг лишь незначительных успехов, тратя личный состав из мобилизованных россиян.

Накануне Reuters сообщал, что Украина подготовила 40 тысяч новобранцев в штурмовые отряды для контрнаступления. Оно может начаться в ближайшие недели или месяцы, рассказали агентству собеседники среди украинских военных.

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