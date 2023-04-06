Как избавиться от тараканов 6.04.2023, 22:00

10 эффективных средств.

Свободный доступ к еде, высокая влажность, тепло и темнота — идеальные условия для обитания тараканов. Они перебираются из квартиры в квартиру через щели в окнах или дверях, ползут по вентиляционным шахтам, трубам, мусоропроводу и фасадам зданий. Кроме того, их можно случайно принести в дом на одежде, вместе со старыми вещами во время переезда, в чемодане из отпуска, с почтовой посылкой или доставкой из мебельного магазина, пишет РБК.

Все домашние тараканы — синантропные организмы. Это значит, что они не могут существовать вне человеческого жилища. Чаще всего насекомые обосновываются на кухне, где проще добыть пищу. Особенно если у вас есть открытые мусорные ведра, протекает раковина, а на столах остается немытая посуда, хлебные крошки или следы жира. Причем их интересует не только человеческая пища, но и корм для домашних животных.

Тараканы часто гнездятся в электроприборах: тостере, микроволновке, плите, телевизоре, на задней стенке холодильника — там тепло, темно и безопасно. Также они любят заселять пространство под раковинами, кухонные шкафчики, вентиляционные отверстия, полости под плинтусами и отслоившимися обоями.

Когда популяция разрастается, и насекомым начинает не хватать пищи, часть особей переселяется в соседние квартиры или дома. Интересно, что перед этим они отправляют своего «разведчика», который осматривает территорию и определяет ее пригодность для жизни. Если там сухо, чисто, вся еда спрятана и есть отпугивающие средства — тараканы предпочтут более комфортное место.

Как избавиться от тараканов: народные средства

Если тараканы все же обосновались у вас, ни в коем случае не стоит пускать ситуацию на самотек. Эти насекомые быстро распространятся не только по квартире, но и по всему дому. Между тем на их лапках скапливаются плесень, болезнетворные бактерии и вирусы. Они могут вызвать аллергию и привести к астме. Кроме того, известно немало случаев, когда тараканы забирались в уши.

Поскольку эти насекомые достаточно быстро адаптируются к отравляющим веществам, специалисты вынуждены постоянно разрабатывать новые способы борьбы с ними. Для начала стоит попробовать народные средства — они более щадящие по сравнению с химическими препаратами и могут использоваться в квартирах с домашними животными. Многие из них не менее эффективны, чем современные инсектициды. Минус один — результатов придется ждать дольше.

Борная кислота

Одно из самых действенных и доступных средств. Несмотря на то что борную кислоту используют уже несколько десятилетий, она работает даже против резистентных популяций, выработавших иммунитет к популярным химикатам. В отличие от большинства ядов это вещество не влияет на нервную систему таракана: оно разъедает стенки его пищеварительного тракта.

«К препаратам на основе борной кислоты у тараканов нет резистентности. Но приготовление приманок на ее основе требует определенных знаний и технологических ноу-хау», — объясняет врач-дезинфектолог СЭС «Чистый город» Дмитрий Вихров.

Борную кислоту можно купить в аптеке по цене около 30 руб. за 10-граммовый пакетик. Для борьбы с тараканами лучше взять именно порошок, а не раствор. Можно просто обработать им плинтусы и другие поверхности, где бегают тараканы. Но эффект будет лучше, если сделать приманку. Смешайте пару ложек порошка с сырым яичным желтком и скатайте из полученной массы небольшие шарики. Остается только положить их в местах обитания тараканов.

В состав шариков можно добавлять ванилин, сахарную пудру, крахмал, муку. У тараканов хорошо развито обоняние. Поэтому чем ароматнее будет приманка — тем больше шансов, что насекомые захотят ее попробовать.

В небольших количествах борная кислота безвредна для людей и домашних животных. И все же готовить отраву рекомендуется в защитных перчатках.

Нашатырный спирт

Принцип действия прост: у тараканов очень чувствительное обоняние, поэтому они не переносят резкого запаха. Нашатырный спирт используют в основном в качестве барьерной защиты — чтобы отпугнуть насекомых, которые мигрируют от нечистоплотных соседей.

Смешайте чайную ложку нашатыря с литром воды и протрите раствором плинтусы, подоконники, мебель, вентиляционные решетки, трубы и дверные проемы. А еще лучше — помойте им пол. Процедуру следует повторять каждые два-три дня до тех пор, пока тараканы полностью не исчезнут.

Не забывайте о том, что любые манипуляции с использованием нашатырного спирта нужно проводить в плотной медицинской маске и резиновых перчатках. Если квартира пустует — раствор можно сделать более концентрированным. Или разлейте нашатырь по маленьким баночкам и расставьте их в тех местах, где видели насекомых.

Кроме аммиака, тараканов хорошо отпугивает уксусная кислота, хлорка, растворители, лаки, краски, бензин и керосин. Может помочь и запах некоторых растений — чеснока, герани, мелиссы, пижмы, полыни, эвкалипта.

Вымораживание

Простой и проверенный временем, а главное — абсолютно бесплатный способ. Как и все насекомые, тараканы боятся холода и не могут самостоятельно поддерживать внутреннее тепло. Поэтому когда температура опускается до 5 градусов, вредители начинают гибнуть. Чтобы «обезвредить» яйца тараканов, нужна минусовая температура.

К методу вымораживания обычно прибегают, когда другие средства уже не действуют. Для этого следует распахнуть окна, открыть дверцы шкафов и перекрыть центральное отопление, чтобы не лопнули трубы. Минимальное время проветривания составляет четыре часа.

Такой способ можно использовать только зимой. Лучше всего — в сильный мороз. При этом есть риск повредить водопровод и бытовую технику. А если не перекрыть батарею — и отопительную систему.

Простейшая ловушка

Это хороший вариант в том случае, если колония насекомых еще не успела разрастись. Можно купить в магазине уже готовую клеевую ловушку или сделать ее своими руками.

Для этого подойдет любая глубокая банка или миска. Смажьте ее внутреннюю поверхность растительным маслом и положите на дно немного сахара, меда, печенья, хлеба или фруктов. Почуяв запах приманки, таракан попадет внутрь, но из-за жира не сможет выбраться обратно.

Вместо банки можно взять любую картонку. Обклейте ее двусторонним скотчем и поместите в центр что-нибудь вкусное. Менять приманку необходимо каждые три-четыре дня, иначе она потеряет аромат и перестанет привлекать тараканов.

Как избавиться от тараканов: профессиональные средства

Сегодня в магазинах представлен огромный выбор инсектицидов — разных брендов, видов и ценовых категорий. Несмотря на это, за последние годы сформировались целые популяции тараканов, устойчивых к основным ядам. По словам специалистов, для борьбы с ними требуется комплексный подход — нужно сочетать разные средства. При этом лучше отдавать предпочтение препаратам, в составе которых есть несколько действующих веществ.

Важно помнить, что все инсектициды требуют строгого соблюдения правил безопасности. Они токсичны и могут нанести вред здоровью человека и домашним животным. При работе с любыми профессиональными средствами обязательно следуйте инструкции на упаковке.

Гели

Основное преимущество гелей — их можно использовать в доме с маленькими детьми и домашними животными. Главное — наносить средство точечно в места, куда никто из них не доберется. Например, за посудомоечной машиной, по верху кухонного гарнитура или в шкафу под раковиной.

«Самые безопасные методы борьбы с тараканами: механический (липкие ловушки) и приманочный (инсектицидные гели и пасты). При этом второй более эффективен: он помогает преодолеть резистентность тараканов, когда другие препараты не работают. Но результат наступает не сразу», — рассказывает Дмитрий Вихров.

Гели не имеют неприятного запаха и не выделяют вредных веществ, но при этом очень привлекательны для насекомых. Липкое вещество остается на их лапках и передается сородичам. Активные вещества блокируют нервные импульсы таракана, в результате чего он перестает дышать.

Действие такого геля сохраняется до 30 дней. Затем его необходимо обновить. Количество наносимого вещества зависит от степени заражения квартиры. Но если насекомых много, избавиться от них только с помощью геля будет сложно.

Ловушки

Ловушки бывают разные: клеевые, электрические, ядовитые. Первые работают по тому же принципу, что и самодельные. Вторые привлекают насекомых и уничтожают их слабым разрядом тока. Третьи представляют собой небольшие пластиковые шайбы, внутри которых спрятана отрава. Таракан забегает в них, становится носителем яда, а затем заражает свою колонию.

Выбирайте ловушки, которые больше нравятся. Основную их часть следует разместить на кухне — за холодильником, под гарнитуром, рядом с плитой и мусорным ведром.

Срок действия клеевых и ядовитых ловушек указан на упаковке — по его истечении их заменяют на новые. Электрические ловушки более долговечные и эффективные, но стоят дороже и требуют очень осторожного обращения. На небольшую квартиру достаточно одного устройства.

Мелки

Популярное и дешевое средство, которое внешне напоминает обычный белый мел. Необходимо начертить толстые прямые линии на плинтусах, вокруг вентиляционных отверстий, за кухонной мебелью и трубами. Если таракан пересечет одну из таких линий — инсектицид окажется на его теле, проникнет в организм и в течение нескольких часов вызовет паралич.

Делать обработку рекомендуется дважды в месяц, предварительно тщательно смыв старые полосы. Обязательно используйте защитную маску и резиновые перчатки — мелки токсичны. По той же причине их нельзя наносить на шкафы с посудой и обеденные столы. Несмотря на кажущуюся безобидность, это средство не подходит, если в квартире живут животные или маленькие дети.

Аэрозоли

Спреи и аэрозоли просты в использовании и оказывают мгновенный эффект. Достаточно распылить баллончик в местах скопления тараканов. Для лучшего результата рекомендуется временно закрыть окна и двери.

Минус таких средств: они намного более токсичные, чем мелки, ловушки и гели. Даже если аэрозоль без запаха, распылять его можно только в респираторе. В момент обработки в квартире не должно быть детей и животных. Если у вас есть аквариум или террариум, его следует временно переместить в другое место или плотно закрыть крышкой и отключить аэрацию. После использования аэрозоля проветрите квартиру и проведите генеральную уборку.

Старайтесь не покупать один и тот же аэрозоль несколько раз подряд — тараканы быстро к нему привыкают.

Ультразвуковые отпугиватели

Это компактные устройства, которые не уничтожают насекомых, а вынуждают их покидать свои гнезда при помощи ультразвуковых волн. Частоты подобраны так, чтобы доставить им максимальный дискомфорт. Гаджеты могут работать на батарейках или от сети. Они бесшумны и безопасны для людей и крупных домашних животных.

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