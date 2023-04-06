В Беларусь рискнул приехать приятель Бабарико и «наблюдатель от «Газпрома» Александр Мешков 6.04.2023, 22:09

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Александр Мешков

Его не было в стране три года.

Александр Мешков приехал на родину после длительного периода, когда он на исторической родине не бывал. Тот период начался с президентских выборов — 2020. Судя по социологическим опросам, на тех выборах безусловным фаворитом общества был глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого с Александром Мешковым связывали персональные и служебные связи.

Александр Мешков — один из двух сыновей знаменитого гандбольного тренера Анатолия Мешкова, в честь которого назван брестский гандбольный клуб.

Сам Анатолий Мешков родился в Костюковичском районе, но потом переехал в Брест, где у него родилось двое сыновей.

Один из них, Сергей, сделал карьеру в российских силовых структурах, второй, Александр, — в «Газпроме».

Сергей Мешков дослужился до советника главы «Газпрома» Алексея Миллера, заместителя руководителя аппарата «Газпрома» и председателя наблюдательного совета «Газпром трансгаз Беларусь».

Проще говоря, Александр Мешков последнее время наблюдал за газпромовскими делами в Беларуси.

Главный актив «Газпрома» в Беларуси — это газовая труба, которую Лукашенко продал россиянам.

А деньги газпромовских структур в Беларуси, главная из которых — «Газпром трансгаз Беларусь», лежат и всегда лежали в Белгазпромбанке, которым руководил Виктор Бабарико.

Два менеджера часто сталкивались в рабочих делах, а также в моменты отдыха. Люди рассказывали «Нашай Ніве», что Бабарико с Мешковым не раз организовывали отпуск топам «Газпрома» в Беловежской пуще.

«Отношения у них были нормальные. По моему мнению, Бабарико, насколько я Бабарико знаю, сам принял самое главное решение в своей жизни. Но и то, что при этом он мог спросить мнение Мешкова, тоже нельзя исключать, — сказал «Нашай Ніве» один из белорусских банкиров. — Мешков же — это представитель тех влиятельных кругов в России, которые на дух не переносят Лукашенко, так как не считают его равным себе».

Случайность или нет, но с момента выборов 2020 года Александр Мешков, который регулярно до того приезжал в Брест на дни рождения родственников, а также чтобы проверить дела гандбольного клуба, перестал появляться в Беларуси.

«Дела гандбольного клуба в финансовом плане тоже пошли не очень. Насколько мне известно, финансирование по всем линиям там очень сократилось, что косвенно могло свидетельствовать о какой-то обиде Лукашенко на Мешкова. Связь с 2020-м для меня здесь несомненная», — добавляет наш собеседник.

Но что-то изменилось. Как известно «Нашай Ніве», не более месяца назад Александр Мешков, наконец, появился в Беларуси на короткое время.

Параллельно с этим в Беларуси разворачивается «дело «Газпром трансгаза».

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