Президентом Черногории стал Яков Милатович 7.04.2023, 1:11

Яков Милатович

Бывший министр экономического развития заручился поддержкой 59% избирателей.

Государственная избирательная комиссия Черногории опубликовала в четверг, 6 апреля, окончательные результаты второго тура выборов президента, согласно которым бывший министр экономического развития Яков Милатович победил с 58,88% голосов.

Милатович избран в качестве президента Черногории с 222 592 голосами. Уходящий президент Мило Джуканович получил 41,12%, или 154 769 голосов.

Явка составила 70,4%, правом голоса могли воспользоваться 542 тысячи граждан Черногории.

Ранее Джуканович поздравил Милатовича с победой на президентских выборах.

Милатовичу 36 лет, он представитель движения Европа сейчас, в прошлом занимал пост министра экономики Черногории. Политик поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО и присоединение страны к ЕС. В то же время он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе.

Президентство в Черногории носит в большей степени церемониальный характер. В июне в стране пройдут парламентские выборы.

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