Телеграм-каналы: Лукашенко вместе с Москвой готовит «мясной штурм» на литовском направлении 6 7.04.2023, 8:40

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Атака приурочена к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Режим Лукашенко совместно с Кремлем может готовить масштабную провокацию на границе с Литвой.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— Хотим срочно проинформировать наших западных коллег. Нам поступила информация, что комплекс «приготовлений» КГБ в Гродненской области, о которых мы писали на протяжении 6 месяцев, каким-то образом связан с проведением Саммита НАТО в Вильнюсе. Наши источники подтверждают, что это было одной из тем обсуждения директора СВР РФ и Лукашенко в Минске. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию в этом направлении.

На сегодня можно констатировать, что по совокупности разведпризнаков, собранных нами за последнее время, Минск и Москва готовят совместную операцию именно в Гродненской области, причем на Литовском направлении. Предположительно, речь идет о воспрепятствовании или осложнении успешного прохождения саммита НАТО в Вильнюсе. Стоит обратить внимание на то, что источники часто упоминают факт прибытия Байдена в Вильнюс. Пока мы отмечаем активность взаимодействия ОСАМ, контролируемого Виктором Лукашенко и КГБ.

Это может свидетельствовать о подготовке «мясного штурма» мигрантами во время прохождения саммита. Возможно, Лукашенко при поддержке Кремля задумал «кризис с мигрантами 2.0.», но на этот раз с учетом предыдущего опыта и именно с целью срыва саммита. По линии МИД также поступают сигналы о подготовке к новой летней волне мигрантов, в том числе из Африки.

Как сообщал сайт Charter97.org, президент Польши Анджей Дуда заявил о подготовке режимом Лукашенко атаки на Сувалкский коридор с использованием мигрантов.

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