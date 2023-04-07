Участковые проводят тотальный обход квартир в Беларуси

Участковые проводят тотальный обход квартир в Беларуси5
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Что происходит?
Участковые милиционеры начали тотальный обход квартир в Беларуси. Речь не только о тех, у кого были политические административки, и не об освобожденных политзаключенных. Возможно, речь идет о тотальном поквартирном обходе доверенных им участков.
Участковые не обыскивают квартиры, но пристально присматриваются и к помещению, в которое заходят, и к людям
О таких визитах сообщили сразу три читателя «Нашай Нівы» из разных регионов. Из их свидетельств картина вырисовывается следующая.
Участковые не обыскивают квартиры, но пристально присматриваются к помещению, в которое их впускают, и к людям.
Участковые не проверяют содержимое телефонов и компьютеров.
Сотрудники милиции объясняют свой визит необходимостью «познакомиться», оставляют свои контакты. Расспрашивают людей, не наблюдают ли они чего-то подозрительного, хотят ли на что-то обратить внимание.
О том, что «профилактическую работу будут проводить участковые» по итогам совещания у Лукашенко 21 марта заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.