Участковые проводят тотальный обход квартир в Беларуси 5

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Что происходит?

Участковые милиционеры начали тотальный обход квартир в Беларуси. Речь не только о тех, у кого были политические административки, и не об освобожденных политзаключенных. Возможно, речь идет о тотальном поквартирном обходе доверенных им участков.

Участковые не обыскивают квартиры, но пристально присматриваются и к помещению, в которое заходят, и к людям

О таких визитах сообщили сразу три читателя «Нашай Нівы» из разных регионов. Из их свидетельств картина вырисовывается следующая.

Участковые не обыскивают квартиры, но пристально присматриваются к помещению, в которое их впускают, и к людям.

Участковые не проверяют содержимое телефонов и компьютеров.

Сотрудники милиции объясняют свой визит необходимостью «познакомиться», оставляют свои контакты. Расспрашивают людей, не наблюдают ли они чего-то подозрительного, хотят ли на что-то обратить внимание.

О том, что «профилактическую работу будут проводить участковые» по итогам совещания у Лукашенко 21 марта заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

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