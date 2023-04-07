ВСУ раскрыли маневр МиГ-31К с «Кинжалами» в Беларуси 7.04.2023, 12:40

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иллюстративное фото

Накануне самолеты вылетели в РФ.

Российские истребители МиГ-31К, которые накануне вылетели из Беларуси в РФ могут вскоре вернуться на белорусскую территорию.

Об этом в эфире телеканала Киев заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«МиГ-31К как улетели, так и прилетят. У них есть какие-то планы. Такое уже было. У них были как тренировочные полеты, это 20 минут была тревога. Так же были перелеты из Беларуси на российские аэродромы. У них была какая-то цель, возможно технические вопросы. Они же прилетели в Беларусь со своих базовых аэродромов. Возможно есть какие-то эксплуатационные моменты. Думаю не стоит ожидать, что их в Беларуси больше не будет», — сказал он.

6 апреля мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что три российских истребителя МиГ-31К покидают территорию Беларуси.

МиГ-31К являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.

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