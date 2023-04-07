Ирак неожиданно закрыл свое небо для российского самолета 7.04.2023, 13:56

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Борт авиакомпании «Россия» сделал несколько кругов и ушел на запасной аэродром в Сочи.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Ирак без объяснения причин не пустил в воздушное пространство самолет авиакомпании «Россия».

Как сообщает РБК, российский самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и ушел на запасной аэродром в Сочи.

«Самолет, выполнявший рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх на воздушном судне Boeing 737 и имеющий все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака», — заявили в компании «Россия».

Ночью разрешение на полет все-таки было получено. В 23.43 мск борт отправился в Шарм-эль-Шейх. Задержка рейса составила 4 часа.

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