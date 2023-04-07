Литва полностью пресекла ввоз санкционной древесины из Беларуси 1 7.04.2023, 15:09

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Контрабанда осуществлялась под видом поставок из Казахстана и Кыргызстана.

Таможенная служба Литвы заявила о том, что ей удалось полностью прекратить поступление в страну древесины и продукции деревообработки белорусского и российского происхождения под видом товаров из Казахстана и Кыргызстана в обход санкций ЕС.

«Усиление таможенного контроля дало отличные результаты», — отмечает ведомство.

Сомнительные поставки в Литву начались после того, как в марте 2022-го, после начала войны, Евросоюз запретил экспорт древесной продукции из Беларуси. Вскоре поставки досок, пеллет, брикетов и фанеры из вовсе не лесистых Казахстана и Кыргызстана выросли в десятки и даже тысячи раз. В конце декабря «Белорусский расследовательский центр» опубликовал расследование, где доказал, что таким образом обходят санкции белорусские производители. В Литве приняли меры.

«В целях предотвращения подобных злоупотреблений в конце прошлого года таможенные органы Литвы ужесточили контроль за такими товарами, усилив проверку представленных документов и маршрутов перевозки на пунктах пограничного контроля с Беларусью и Калининградской областью России, чтобы убедиться, что товары, ввозимые на таможенную территорию ЕС, действительно везутся из третьей страны, а не из России или Беларуси», — говорится в сообщении Таможенной службы.

Кроме документов, подтверждающих вывоз товаров из третьей страны, таможенники стали требовать у перевозчиков подтверждение происхождения товара, включая информацию о производителе и месте производства. При одной из проверок оказалось, что по адресу «места производства» была жилая многоэтажка. В ряде случаев у водителей находили несколько комплектов документов: часть была для белорусской таможни, а часть — для литовской.

В случае выявления нестыковок, несоблюдения требований, неподтверждения происхождения товаров древесину и продукцию деревообработки на территорию ЕС не пропускали.

Всего за первый квартал 2023 года таможенная служба Литвы отказала в процедурах импорта, экспорта и транзита почти 9 тысяч раз, тогда как в прошлом году с момента начала войны отказов было 27 тысяч. Сейчас ведется почти 100 расследований возможных обходов санкций, за их несоблюдение завели 27 административных дел.

Напомним, несколько дней назад «Белорусский расследовательский центр» опубликовал новые факты о том, как белорусские деревообрабатывающие компании до сих обходят санкции и поставляют свою продукцию в ЕС.

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