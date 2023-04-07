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Американец похитил из музея палец воина Терракотовой армии

  • 7.04.2023, 15:42
Американец похитил из музея палец воина Терракотовой армии

Представители Китая потребовали сурово наказать нарушителя.

Американец Майкл Рохана, укравший палец у статуи воина Терракотовой армии стоимостью 4,5 миллиона долларов, получит мягкий приговор, сообщает Artnet News.

По информации ФБР, мужчина в состоянии опьянения проник в закрытый выставочный зал, где находились 10 экспонатов армии Китая, и похитил палец у одной из статуй.

Пропажу обнаружили только спустя месяц. Когда Майкла нашли, он добровольно достал из ящика украденный фрагмент статуи, отдал его правоохранителям и признался, что не знает, с какой целью это сделал. 

По данным издания, представители Китая требовали сурово наказать нарушителя, но мужчина получит мягкий приговор. Сейчас ему грозит до двух лет тюремного заключения и штраф $20 тыс., тогда как ранее могло ждать лишение свободы на срок до 30 лет. 

Терракотовая армия — это захоронение более восьми тысяч полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане.

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