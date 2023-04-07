Reuters: Китай пытался убедить Францию отдалиться от США 7.04.2023, 16:24

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Фото: Reuters

Французского президента необычной щедро встретили в Пекине.

По мнению аналитиков, такой прием Эммануэля Макрона — это попытка Китая привлечь одного из ключевых членов Европейского Союза на свою сторону в противостоянии с США.

Как сообщило Reuters, лидер Китая Си Цзиньпин пригласил Макрона в бывшую резиденцию своего отца в Гуанчжоу. Президент КНР редко устраивает такие мероприятия во время визитов иностранных официальных лиц. По словам дипломатов, это показывает, какое значение для Пекина имеет Франция. Ведь сейчас Поднебесная активно ищет союзников против, как ранее выразился Си Цзиньпин, «всестороннего сдерживания, окружения и подавления» Китая со стороны США.

«Во всех китайских внешнеполитических кампаниях отношения между США и Китаем идут подтекстом... поэтому сотрудничество с любой страной, особенно средней или крупной державой, такой как Франция, — это то, что они попытаются сделать, чтобы противостоять США», - сказал Чжао Суйшэн, профессор китаеведения и внешней политики в Денверском университете.

Аналитик Rhodium Group Ной Баркин выразил похожее мнение. По его словам, главная цель Китая – не допустить тесного сближения Европы и Соединенных Штатов. И в этом плане Пекин считает Макрона своим самым важным партнером.

Жан-Пьер Раффарен, бывший премьер-министр Франции, который много ездил в Китай, рассказал журналистам в кулуарах церемонии подписания соглашения в Большом народном зале, что харизма Си Цзиньпина оказала некое влияние на Макрона: «Разве дипломатия, в тот или иной момент, не является немного лестью? В человеческих отношениях всегда есть немного этого. Каждая сторона играет с этим».

Как сообщили источники Reuters, в Вашингтоне скептически относятся к дипломатическому взаимодействию Китая и Франции. В США считают, что КНР хотела бы сблизиться с Европой в экономическом плане на фоне потенциального ухудшения отношений ЕС и Штатов. Однако такой сценарий в американском правительстве считают маловероятным.

Вашингтон занял выжидательную позицию и наблюдает за развитием отношений КНР и Франции. А тем временем аналитики считают, что Макрон не извлек много пользы от визита. Президент привез с собой подарки и большую бизнес-делегацию, но ничего не получил взамен.

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