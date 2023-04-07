В Швеции задержали экс-командира ЧВК «Вагнер» 7.04.2023, 20:53

До этого он попросил политубежище в Норвегии.

Бывший командир одного из отделов ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев, который сбежал в Норвегию и подал заявление о политическом убежище в этой стране, был арестован в Швеции в четверг, 6 апреля. Об этом сообщает Dagbladet (перевод — nv.ua).

Сообщалось, что Медведев уехал на автобусе из Норвегии в Швецию, «поскольку ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле». Поскольку у него нет вида на жительство в Швеции, он был арестован и задержан шведскими иммиграционными властями.

Адвокат Медведева Брюньульф Риснес подтвердил факт ареста.

«Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, просители убежища не имеют такой возможности. Он сожалеет об этом недоразумении и надеется, что его скоро переведут обратно в Норвегию», — сказал адвокат.

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