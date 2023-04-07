Гражданские тракторы и грузовики также «призвали» в белорусскую армию 7.04.2023, 22:23

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Военные доукомплектовываются гражданской техникой.

Сегодня, 7 апреля, Минобороны Беларуси сообщило, что в ходе «проверки боеготовности» одного из воинских соединений организованы пункты приема техники (ППТ), куда поступает гражданская техника, «переданная из народного хозяйства».

На опубликованных пресс-службой Минобороны фотографиях видны грузовики «МАЗ», экскаваторы на базе тракторов «Беларус», гройдеры для выравнивания грунтовых дорог.

Раньше нечто подобное можно было наблюдать только на лукашенковских парадах и шествиях в Минске.

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