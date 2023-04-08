ВСУ ликвидировали замкомандира танкового батальона 5-й бригады РФ
- 8.04.2023, 11:34
И еще целый «выводок» российских офицеров.
Бойцы ВСУ успешно ликвидировали на фронте замкомандира танкового батальона 5-й бригады РФ майора Петра Лузанова.
Вместе с ним «грузом 200» стала большая группа российских офицеров.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
«Успешно демобилизированы:
- майор Алексей Шмаков;
- заместитель командира танкового батальона 5 бригады 2 АК майор Петр Лузанов;
- старший лейтенант Владимир Вертепов;
- офицер мобик (звание ?) командир роты Вадим Соколов;
- офицер мобик (звание ?) Сергей Колодий», — написал Анатолий Штефан.