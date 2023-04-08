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ВСУ ликвидировали замкомандира танкового батальона 5-й бригады РФ

  • 8.04.2023, 11:34
ВСУ ликвидировали замкомандира танкового батальона 5-й бригады РФ

И еще целый «выводок» российских офицеров.

Бойцы ВСУ успешно ликвидировали на фронте замкомандира танкового батальона 5-й бригады РФ майора Петра Лузанова.

Вместе с ним «грузом 200» стала большая группа российских офицеров.

Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

«Успешно демобилизированы:

- майор Алексей Шмаков;

- заместитель командира танкового батальона 5 бригады 2 АК майор Петр Лузанов;

- старший лейтенант Владимир Вертепов;

- офицер мобик (звание ?) командир роты Вадим Соколов;

- офицер мобик (звание ?) Сергей Колодий», — написал Анатолий Штефан.

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