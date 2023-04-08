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Конгрессмен: США готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай

  • 8.04.2023, 22:17
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Конгрессмен: США готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай

А американцы поддержат это решение.

США могут направить свои войска в Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом в интервью Fox News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Макколл.

«Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру», - сказал конгрессмен.

По словам политика, речь идет о «санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны».

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