Конгрессмен: США готовы отправить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется Китай
- 8.04.2023, 22:17
- 1,554
А американцы поддержат это решение.
США могут направить свои войска в Тайвань, если туда вторгнется Китай. Об этом в интервью Fox News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Макколл.
«Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру», - сказал конгрессмен.
По словам политика, речь идет о «санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено комитетом, или об объявлении войны, которую США не применяли со времен Второй мировой войны».