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Британская разведка рассказала, о чем говорили на Совбезе РФ

  • 9.04.2023, 9:07
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Британская разведка рассказала, о чем говорили на Совбезе РФ

Кремль пытается создать иллюзию нормализации на оккупированной территории Украины.

5 апреля 2023 года российский диктатор Владимир Путин возглавил полноценное заседание Совета безопасности России, состоявшееся впервые с октября 2022 года. Главной темой были временно оккупированные территории Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем речь шла о «восстановление», правоохранительную деятельность и «общественный порядок» на незаконно захваченных территориях Украины.

Как отмечает разведка Британии, выбор Колокольцева основным докладчиком предположительно является попыткой Кремля показать ситуацию на этих территориях как «нормализованную».

Большая часть временно оккупированных территорий Украины остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан, добавили разведчики Британии.

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