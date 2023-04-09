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«Царь-колокол, царь-пушка, столь же бесполезный царь-окоп»

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  • 9.04.2023, 20:41
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«Царь-колокол, царь-пушка, столь же бесполезный царь-окоп»

Минобороны Украины потроллило оккупантов.

9 апреля Министерство обороны Украины в Twitter прокомментировало появление на оккупированной территории Запорожской области длинного окопа российских захватчиков.

«Треснувший при отливке царь-колокол, так ни разу и не выстрелившая царь-пушка, а теперь столь же бесполезный 70-километровый царь-окоп, выкопанный россиянами в Запорожской области, – это ли не уникальные черты российской цивилизации, о которых так любит говорить [президент РФ Владимир] Путин?», – сказано в твите.

8 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках укрепрайон оккупантов, представляющий собой непрерывный 70-километровый окоп. Он пролегает от поселка Семеновка, который находится в девяти километрах от Мелитополя Запорожской области, до поселка Мариновка Приморского района Запорожской области.

Журналисты выяснили по снимкам спутника Sentinel-2, что россияне начали рыть окоп еще в начале сентября 2022 года, завершив работы к 18 октября.

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