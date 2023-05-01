Украинская ПВО сбила все ракеты и дроны, которыми РФ ударила по Киеву 1.05.2023, 7:33

Это вторая за последние три дня атака россиян.

В понедельник, 1 мая во время ночного ракетного удара РФ по Украине в воздушном пространстве Киева были уничтожены все вражеские ракеты и БПЛА, пишет New Voice.

«В эту ночь враг совершил очередную массированную воздушную атаку по Украине. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации (типа Ту95мс)», — заявил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, рашисты еще раз атаковали комплексно — одновременно крылатыми ракетами и дронами. По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются.

По оперативным сведениям сейчас жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано. Информация проверяется и дополняется.

В ночь на понедельник, 1 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о риске ракетных ударов. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Днепре.

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