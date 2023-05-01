Турецкая разведка ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ 1.05.2023, 8:16

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Разведчики долго за ним следили.

Главарь Исламского государства (ИГИЛ) Абу Хусейн Аль-Курейши был убит в ходе специальной операции, проведенной Национальной разведкой Турции. Разведчики проделали большую работу, чтобы выследить его местонахождение и наконец ликвидировать.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в Twitter. Абу Хусейна Аль-Курейши был убит в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Хусейна Аль-Курейши в Сирии в результате специальной операции, проведенной национальной разведкой Турции. По словам Эрдогана, разведчики долго следили за главарем террористической группировки перед его ликвидацией.

«Национальная разведка Турции долго следила за лидером «ИГИЛ» Абу Хусейном Аль-Курейши. Этот человек был убит вчера в Сирии в ходе операции, которую провела турецкая разведка», – отметил Эрдоган.

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