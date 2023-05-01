Эксперты рассказали, как избавиться от похмелья

Эксперты рассказали, как избавиться от похмелья3
- 1.05.2023, 10:31
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Доктора рекомендуют включить в свой рацион картофельное пюре.
Эксперты в области питания рекомендуют для избегания похмелья включить в свой рацион картофельное пюре, пишет ТСН.
Доктора предупреждают, что употребление алкогольных напитков на пустой желудок может привести к болезням пищеварения и неприятным симптомам похмелья.
Еда снижает скорость проникновения алкоголя в кровь человека.
По словам экспертов, если употребить несколько ложек картофельного пюре со сливочным маслом во время застолья, то вероятность похмелья будет крайне низкой.
Кроме того, врачи опровергают миф о том, что «снижение градуса» усугубляет последствия похмелья. При этом, они рекомендуют вначале выпить стакан воды перед употреблением спиртного, тогда количество употребляемого алкоголя будет меньше, и соответственно меньшая вероятность похмелья.