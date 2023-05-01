В аэропорту Кишинева задержали вице-главу молдавской пророссийской партии 1.05.2023, 12:55

1,866

Она пыталась улететь в Тель-Авив.

Вице-глава молдавской пророссийской партии «Шор» Марина Таубер была задержана в понедельник, 1 мая, в международном аэропорту Кишинева на пути в Тель-Авив. Об этом сообщает Poind.md.

Задержание произведено на основании постановления прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдовы. Марина Таубер подозревается в подделке финансовых отчетов партии и причастности к схеме ее незаконного финансирования «криминальной группой» лидера партии «Шор» — Илана Шора.

28 апреля Антикоррупционная прокуратура обратилась к судье с ходатайством о замене меры пресечения в виде условного освобождения под судебный контроль на предварительный арест в связи с нарушением Таубер условий меры пресечения. 29 апреля Таубер потребовала отложить судебное заседание, чтобы она могла поехать в Израиль. Учитывая, что обвиняемая уже несколько раз нарушала условия, поставленные судьями, прокуратура сочла необходимым задержать ее в аэропорту, поскольку существовал значительный риск того, что она скроется от органа уголовного розыска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».