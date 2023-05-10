В окружении ряженых «ветеранов» 1 10.05.2023, 8:54

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Путина на параде 9 мая усадили между интересными персонажами.

Президент РФ Владимир Путин на своем параде сидел рядом с двумя ветеранами. Однако оказалось, что ни один из них не воевал против фашистов.

Об этом сообщает российское издание «Агентство».

По информации СМИ, один из ветеранов в составе НКВД воевал против подполья в Украине, второй – участвовал в подавлении «Пражской весны».

Справа от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. Во время Второй мировой он так и не попал на фронт. Однако в 1944 году его в составе НКВД отправили во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья». Сам Двойкин рассказывает, что они «зачищали регион от националистов».

Слева от Путина был Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. То есть он не мог участвовать в войне. Однако в 1953 году он был призван на военную службу, а в 1959 году начал служить в КГБ.

В 1968 году Зайцев участвовал во введении советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и «Пражской весны».

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