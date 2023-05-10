Гиркин расстроился от увиденного на параде в Москве 10.05.2023, 10:10

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Игорь Стрелков-Гиркин

Диверсант обрушился на «ряженых» в окружении Путина.

9 мая 2023 года на Красной площади в Москве появились новые «ряженые» «герои» России. В РФ началась преемственность поколений – «ряженые» «ветераны» Второй мировой войны начали уступать свои места «героям» «спецоперации» Путина, которые также не принимали участия в реальных боях.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин возмущен появлением на Красной площади отца уничтоженного Вохи, нынешнего командира т. н. «Спарты» Жоги, передает dialog.ua.

«Мне наплевать, какие «цацки» он на себя нацепил... но, в числе прочих, нацепил на себя медаль «За оборону Славянска», в котором ОН НЕ БЫЛ от слова «совсем». Насколько мне известно, и все остальные награды у него «примерно такие же», но я отвечаю только за «Оборону Славянска». Но он - на Красной площади», - комментирует террорист.

По его словам, пока в центре Москвы разгуливают «герои» подобного калибра, у РФ нет шансов на победу в войне против Украины: «Нам эту войну не выиграть... с жуликами во главе (хоть мелкими, хоть крупными) не побеждают…».

По свидетельствам анонимного «надежного товарища» Стрелкова, во время оккупации Славянска был приказ о «мобилизации» в городе всех внедорожников. Тогда боевикам попался отец Вохи на дорогой машине.

Он очень не хотел отдавать авто «сослуживцам» сына, а потом вовсе бежал из города, чтобы спасти имущество.

«Потом в 15-м году встретил его в «Спарте» уже в форме офицера морской пехоты на должности зампотылу», - утверждает друг Стрелкова.

Напомним, 9 мая Владимир Путин появился на «параде победы» на Красной площади в компании двух «ветеранов», которые не воевали против нацистов.

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