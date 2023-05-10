Раскрыты дизайн и характеристики самого стильного Android-смартфона 10.05.2023, 10:18

1,376

Пользователей ждет предфлагманское устройство.

Nothing Phone (1) дебютировал на рынке прошлым летом. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене аппарат получил статус «убийцы» Android-смартфонов», а журнал Time даже назвал его «самым инновационным смартфоном» 2022-го. Сегодня в интернете появились некоторые подробности о его приемнике.

Как пишет портал GSMArena, девайс получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1, то есть пользователей ждет предфлагманское устройство. Напомним, первый Nothing Phone комплектуется Snapdragon 778G+.

Новый смартфон также получит как минимум 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ хранилища типа UFS 3.1. Еще один заметный апгрейд относительно первого поколения – аккумулятор емкостью 5000 мАч вместо 4500 мАч. Экран – AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц,.

Внешне смартфон выглядит футуристично, отличием от предшественника является некий красный элемент в верхней правую часть. В Nothing Phone (1) уже был мигающий светодиод на задней панели для индикации статуса работы камер. Возможно, в Phone (2) реализовали такую же функцию. Также светодиод может служить индикатором уведомлений.

Ожидается, что смартфон дебютирует на рынке позже этим летом, но точной даты пока нет. Компания-разработчик Nothing до этого упоминала, что второе поколение будет более «премиальным»

Подробнее о Nothing Phone (1)

Главной фишкой смартфона стала прозрачный корпус и белая LED-подсветка из 900 светодиодов об уведомлениях, звонках и зарядке. Поведение подсветки регулируется через специальное приложение – свечение может быть разным исходя из ситуации. А еще у него логотип в форме бомбы.

Смартфон получил 6.55-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60-120 Гц и разрешением Full HD+. Разрешение «фронталки» составляет 16 Мп, а в составе основной два сенсора – основной на 50 Мп и широкоугольный на 50 Мп. В Украине цены на Nothing Phone (1) стартует от 460 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».