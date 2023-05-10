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Еще одна американская IT-компания ликвидирует юрлицо в Беларуси

  • 10.05.2023, 10:33
  • 2,172
Еще одна американская IT-компания ликвидирует юрлицо в Беларуси

В минском офисе трудились около 280 специалистов.

Компания Softeq Development официально ликвидирует белорусское юрлицо. Об этом пишет dev.by со ссылкой на единый госрегистр.

По решению собственника минский центр разработки Softeq Development находится в ликвидации с 23 апреля.

В минском офисе Softeq Development трудились около 280 специалистов. Сколько из них в итоге уволили, а сколько релоцировали, неизвестно.

За прошлый год из Беларуси ушли такие американские компании, как WorkFusion, Arteza и EIS Group.

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