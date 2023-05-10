Еврокомиссия потребовала от Германии прекратить импорт нефти через Беларусь 10.05.2023, 10:41

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В рамках антироссийских санкций.

Еврокомиссия подготовила проект документа, который содержит обязательства Германии отказаться от поступлений нефти по трубопроводу «Дружба» в рамках дальнейших антироссийских санкций. Об этом сообщает издание EUobserver.

Как удалось узнать журналистам, Польша смогла заручиться обещанием Германии, что та не будет приобретать нефть через трубопровод «Дружба».

Временное исключение для Германии, касающееся поставок сырой нефти по трубопроводу из России через северный участок нефтепровода «Дружба», должно прекратиться», — говорится в проекте документа ЕК.

При этом Еврокомиссия делает исключение для таких государств, как Венгрия, Чехия и Словакия, — они могут продолжить закупки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее сообщалось, что в апреле Германия получила 50 тыс. тонн казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба».

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