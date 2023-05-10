В Минске судят бывшего спецназовца 5 10.05.2023, 11:47

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Во время задержания выстрелом ранили его собаку.

В Минске начинают судить инкассатора Яна Попковича. Ян — бывший инкассатор «Белгазпромбанка» и экс-спецназовец, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Он уволился и собирался вместе с женой и братом Алесем 3 сентября 2022 года уезжать в Польшу, но накануне, 2 сентября 2022 года, был задержан группой Альфа. Во время задержания Яна сильно избили, также выстрелом ранили его собаку.

Его показывали в нескольких сюжетах БТ, где представляли его наемником, который собирался ехать на войну в Украину. Яна обвиняют по статье 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 361-3 УК (подготовка к участию гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства в вооруженном формировании).

Суд над политзаключенным начинается сегодня, 10 мая. Дело рассматривает судья Мингорсуда Вера Головкова.

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