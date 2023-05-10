Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе 9 10.05.2023, 12:26

3,526

Назначен представитель Путина для проведения процедуры в Федеральном собрании.

Россия собирается денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Владимир Путин своим распоряжением назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении в Федеральном собрании этого вопроса.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан в 1990 году 22 странами. Он вступил в силу в 1992 году. Россия приостановила действие договора еще в 2007 году, а с 2015 года перестала участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы.

В основе ДОВСЕ лежала система количественных ограничений на пять основных категорий обычных вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников в районе применения Договора — боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты. Документом устанавливалось их максимальное количество для обеих групп государств-участников. Договор подписывался странами НАТО с одной стороны и государствами Варшавского договора с другой. В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, которое учитывало расширение НАТО, прекращение существования Варшавского договора и распад СССР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».