Отток айтишников из Беларуси вырос в пять раз 1 10.05.2023, 12:30

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Март оказался рекордным в этом году.

В белорусском ИТ стабилизировался отток специалистов. С начала этого года сектор теряет меньше 1000 человек в месяц. Но суммарно за первый квартал отток оказался в 5-6 раз выше, чем за такой же период прошлого года, пишет devby.io.

Белстат закрыл в этом году информацию по трудоустройству и увольнениям специалистов в ИТ. В открытом доступе публикуются данные в целом по сектору «информация и связь». В общей статистике по увольнениям в секторе «информация и связь» доля специалистов из ИТ составляет примерно 85-90%, в статистике по найму — 80-90%. Исходя из этого мы делаем примерные расчеты по трудоустройству и сокращениям сотрудников в ИТ-компаниях.

По данным официальной статистики, март оказался рекордным в этом году по количеству уволенных сотрудников в ИКТ-секторе. Всего компании уволили 1830 специалистов. Это на 5,5% больше, чем в феврале, и на 34% больше, чем в прошлогоднем марте.

Что касается непосредственно ИТ-компаний, то, по нашим оценкам, они уволили в течение марта 1550-1650 сотрудников. Для сравнения в марте прошлого года уволенных было значительно больше — 2400+ специалистов (один из вероятных факторов — нападение России на Украину, из-за чего началась вторая волна релокации ИТ-специалистов).

Как увольняли сотрудников в ИТ

Цифры по найму в этом году всё еще сильно не дотягивают до прошлогодних. За март в компании ИКТ трудоустроились около 960 человек — почти на 40% меньше, чем в марте 2022 года. Впрочем есть небольшой рост относительно февраля этого года (+7%).

ИТ-компании, по нашим оценкам, взяли на работу за март около 760-860 специалистов. Это в 1,5+ раза меньше, чем в марте 2022 года.

Как нанимали сотрудников в ИТ

В целом за первый квартал ИТ-компании могли трудоустроить 2100-2400 человек. Это в два раза меньше, чем в январе–марте прошлого года. Уволились за первый квартал, по нашим оценкам, 4400-4700 специалистов. Это чуть меньше, чем в январе–марте прошлого года. Тогда из ИТ-компаний ушло 4800+ человек.

Отток специалистов в ИТ-секторе, по нашим оценкам, превысил за первый квартал 2300 человек (в среднем 790+ человек в месяц). Для сравнения за такой же период прошлого года отток составил всего 378 человек, то есть где-то в 5-6 раз меньше, чем в январе–марте этого года.

Чистый приток (-отток) сотрудников в ИТ

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