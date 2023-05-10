«В Беларуси будет сложно найти оригинальные медицинские препараты» 10.05.2023, 13:00

Что ждет аптечный бизнес и тех, кто покупает лекарства?

Государство в Беларуси настойчиво вмешивается в деятельность аптечной системы, стремится повысить влияние государственных аптек и уменьшить роль частных.

Журналисты «Белсата» разбирались с экспертом, что за этим может стоять.

На рынке лекарств в Беларуси происходят заметные изменения. Наиболее заметные – это введение регистрации цен на лекарства и ограничение продаж препаратов по рецептам в частных аптеках.

Что касается цен, то 10 апреля Александр Лукашенко подписал указ «О регистрации цен на лекарственные средства». Главное нововведение этого указа – теперь нужно будет регистрировать границы отпускных цен производителей на лекарственные препараты, продаваемые в Беларуси. По сути это возобновление регулирования цен на лекарства, которое было отменено в апреле 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Создать механизм регистрации границ отпускных цен и определить перечень лекарств, которые это коснется, должно правительство. Однако указом предусмотрено, что ценообразование на лекарства будет референтным, поскольку чиновники будут анализировать цены на лекарства на основании их цен на международном рынке.

Ограничение же продажи лекарств по рецептам в частных аптеках вступит в силу уже с 1 июня. Ситуация выглядит так, что это ограничение коснется большинства частных аптек. Частные аптечные сети до недавнего времени активно росли за счет открытия так называемых аптек пятой категории, или говоря проще – аптечных пунктов. Их можно было открывать в наиболее трафиковых местах вроде торговых центров и в небольших приспособленных помещениях. Продажи лекарств по рецептам можно было осуществлять во всех аптеках. С 1 июня большинство аптек пятой категории продавать по рецептам не смогут, кроме случаев, когда они осуществляют бесплатное и льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и перевязочными материалами.

Кроме того, повышены требования, выполнив которые, можно открыть новую аптеку. Аптеки с первой по пятую категории не более одной в одном здании. То есть если раньше можно было в торговом центре встретить несколько аптек разных аптечных сетей, то сейчас такого не будет. Открывать аптеки можно будет в нежилых помещениях и при условии, что на расстоянии 500 метров в любую сторону нет других аптек. Установлены нормативы минимальной площади, на которой могут быть открыты новые аптеки – не менее 15 м. кв. для пятой категории, не менее 60 м. кв. для второй категории и не менее 100 для первой категории. Аптеку пятой категории в населенном пункте можно будет открыть только при наличии в нем аптеки более высокой категории.

Для государственных аптек ничего не меняется. На данный момент из 3600 аптек в Беларуси приблизительно половину составляют частные аптеки.

По словам старшего научного сотрудника исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной ни регулирование цен, ни новые правила открытия аптек и продажи лекарств по рецептам аптечному бизнесу «оптимизма не прибавляют». Ограничение продаж лекарств по рецептам скорректируют поведение потребителей, ведь будет проще пойти и за рецептурными, и за безрецептурными лекарствами в одно место.

Что касается регулирования цен, то пока что неизвестно, насколько большой список лекарств это коснется. Одно в любом случае будет важным: с ценами в каких странах будут сравниваться цены в Беларуси и насколько ценовые границы, которые будут устанавливаться, позволят покрывать расходы на доставку зарубежных лекарств в Беларусь.

«Если регулирование будет достаточно жестким, то может возникнуть ситуация, когда будет сложно найти оригинальные препараты и будут продаваться сплошь дженерики (копии оригинальных лекарств)», – отметила Анастасия Лузгина.

Среди причин нововведений регулятор (Минздрав) называет чрезмерную конкуренцию, что само по себе звучит довольно странно, считает Лузгина. Ведь конкуренция как раз и приводит к снижению цен в нормальных рыночных условиях. Но учитывая, что наряду с регулированием цен сделаны и шаги относительно рецептов и открытия аптек, то наиболее вероятная цель государства – перераспределить денежные потоки в сторону государственных аптечных сетей.

«В этом смысле государство выступает не только регулятором, но и игроком на рынке и использует административные меры для ограничения развития частных аптечных сетей», – отмечает эксперт.

При этом в Беларуси не исследовался вопрос, насколько частные аптеки более или менее эффективны по сравнению с аптеками государственными. Однако собеседница допускает, что частные аптеки способны действовать гибче и предлагать покупателям более благоприятные условия.

Способствуя развитию государственных аптечных сетей, государство тем самым отстаивает и интересы белорусских производителей лекарств. Например, частные аптеки всегда были менее склонны выставлять на витрины отечественные препараты, делая акцент на импортные. Государственные же аптеки наоборот, скорее склонны предлагать посетителям отечественные лекарства, не смотря на то, что большинство из них дженерики, то есть аналоги оригинальных импортных лекарств.

Лузгина при этом напоминает, что в белорусских аптеках уже были перебои с поставками импортных лекарств, как только начали действовать санкции. Поэтому еще одна причина шагов, которые делает государство – повышение стабильности обеспечения фармрынка лекарствами, не взирая на то, дженерики это или оригинальные препараты.

Еще одна весьма вероятная причина шагов государства в сторону государственных аптек и производителей лекарств связана с планами унификации правил деятельности фармрынка стран ЕАЭС. До 1 января 2026 года все страны ЕАЭС должны перейти к наднациональной регистрации лекарств. На практике это будет означать также появление на белорусском рынке лекарств из России, Казахстана и Армении, которые будут конкурировать с лекарствами белорусских производителей. А поскольку основной импорт лекарств осуществляли частные аптечные сети, то их деятельность и ограничивается искусственно, «на опережение».

Тем не менее, как считает Лузгина, переход к наднациональной системе регистрации лекарств может положительно повлиять на рынок, так как менять единые правила ЕАЭС белорусскому государству будет не так и просто.

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