Видеохит: обезьяна изобрела такси в животном мире 10.05.2023, 14:47

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Животное придумало необычный способ облегчить себе жизнь.

Ученые уже давно изучают поведение обезьян, чтобы доказать, что у этих животных гораздо больше общего с людьми, чем кажется на первый взгляд. Обезьяны умеют общаться жестами, умеют испытывать сострадание и обладают большим количеством качеств, которые роднят их с человеком. В видеоролике ниже рассказывается о том, чем еще похожи люди и обезьяны, пишет портал Travelask.

Есть теория о том, что лень является двигателем прогресса. Ленивый человек, у которого есть определенные потребности и обязанности, постарается сделать все возможное для того, чтобы выполнить все, что от него требуется, затратив минимум усилий. Самым ленивым животным считается ленивец. Этот стереотип возник из-за того, что это животное очень медленно двигается. Есть ли какой-нибудь более ленивый зверь, чем ленивец?

Оказывается, есть. Туристы сняли на камеру одно интересное явление. Сначала кажется, что оператор просто двигается за бегущими собаками и снимает их со спины, но потом становится ясно, что не все так просто. На спине одной собаки сидит маленькая мартышка. Она сидит так, как будто договорилась с собакой о том, чтобы ее доставили в указанное место за определенное вознаграждение. Обезьянка могла бы с легкостью преодолеть это расстояние, но вместо этого она решила воспользоваться собачьим такси.

Если вы думаете, что видео было снято случайно, то это далеко не так. Мартышка проделывала подобный трюк не с одной собакой, а с несколькими. Самое забавное, что собаки никак не пытались сбросить ее со спины, будто мартышка и впрямь что-то им пообещала за услугу. С курицами такой трюк провернуть не удалось. Когда обезьяна забралась на спину курицы, птица отказалась двигаться и продолжила топтаться на месте. А как вы думаете, как скоро такси распространится среди животных?

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