А1 перестали допускать к госзакупкам
- 10.05.2023, 16:22
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Компания попала в немилость.
Мобильного оператора А1, которая является частью австрийской компании A1 Telekom Austria Group, добавили в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, обратили внимание читатели сайта Charter97.org.
Ранее пресс-служба оператора А1 заявила об ухудшении инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси.
В декабре 2021 года был задержан пресс-секретарь компании Николай Бренделев Пропагандисты обвинили А1 в передаче данных о силовиках и прислужниках режима.