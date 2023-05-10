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А1 перестали допускать к госзакупкам

  • 10.05.2023, 16:22
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А1 перестали допускать к госзакупкам

Компания попала в немилость.

Мобильного оператора А1, которая является частью австрийской компании A1 Telekom Austria Group, добавили в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, обратили внимание читатели сайта Charter97.org.

Ранее пресс-служба оператора А1 заявила об ухудшении инвестиционного климата для ведения бизнеса в Беларуси.

В декабре 2021 года был задержан пресс-секретарь компании Николай Бренделев Пропагандисты обвинили А1 в передаче данных о силовиках и прислужниках режима.

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