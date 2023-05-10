Глава лукашенковского МИД летит в Москву
- 10.05.2023, 16:35
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Названа программа визита.
Глава лукашенковского МИД Сергей Алейник посетит Москву. Официальный визит запланирован на 15−17 мая. Об этом сообщила в среду, 10 мая, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В программе визита — встречи главы МИД Беларуси Сергея Алейника со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«В рамках переговоров министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня», — заявила Захарова.
Отметим, что визит главы лукашенковской дипломатии происходит на фоне проблем со здоровьем у белорусского диктатора.