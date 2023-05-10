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Глава лукашенковского МИД летит в Москву

  • 10.05.2023, 16:35
  • 2,940
Глава лукашенковского МИД летит в Москву
Сергей Алейник

Названа программа визита.

Глава лукашенковского МИД Сергей Алейник посетит Москву. Официальный визит запланирован на 15−17 мая. Об этом сообщила в среду, 10 мая, на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В программе визита — встречи главы МИД Беларуси Сергея Алейника со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«В рамках переговоров министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня», — заявила Захарова.

Отметим, что визит главы лукашенковской дипломатии происходит на фоне проблем со здоровьем у белорусского диктатора.

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