«Не могла поверить своим глазам, когда увидела ценник»5
- 10.05.2023, 21:01
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В Беларуси подешевели огурцы?
Три месяца назад за 2,5 рубля можно было купить одинокий 200-граммовый огурец, а теперь этих денег хватит на килограмм. Читательница «Онлайнера» прислала свежие фото с Комаровки.
«Сейчас на Комаровке килограмм огурцов стоит в среднем 4,5 рубля. Я не могла поверить своим глазам, когда увидела ценник в 2,99 рубля, — сказала читательница Татьяна. — Они выглядят прилично. Я спросила у продавца, почему так дешево. Она ответила: потому что потеплело».
Когда Татьяна прошлась по торговым рядам, то увидела сразу несколько точек с огурцами по 2,5 рубля за килограмм. «Они выглядели чуть подуставшими. Одна из продавцов объяснила низкую цену тем, что огурцов у них слишком много».
Все фото сделаны 10 мая 2023 года в Минске.
Что с ценами в магазинах? Это фото сделано в магазине «Соседи».
А это — «Копеечка».
В «Евроопте» российские гладкие огурцы — по 3,79 рубля за килограмм, в Green колючие белорусские — по 5,49. В «Алми» доступны к заказу и те, и другие огурцы, цены примерно такие же.
Напомним, три месяца назад огурцы временно перешли в разряд роскоши. Цены на них начинались от 6 рублей за килограмм (такие еще нужно было поискать) и достигали 14—18 рублей.