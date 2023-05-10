Дефицит бюджета в РФ за первые четыре месяца уже превысил годовой план 10.05.2023, 23:30

Доходы бюджета снизились на 22%, а расходы выросли на 26%.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,4 триллиона рублей (44,6 млрд долларов). Таким образом, дефицит российского бюджета по итогам четырех месяцев 2023 опережает прогноз на весь год.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на страницу Министерства финансов России.

В законе о бюджете РФ предусмотрен дефицит в размере 2,93 триллиона рублей (около 38,5 млрд долларов).

Согласно отчету Минфина, за первые четыре месяца 2023 года доходы федерального бюджета снизились на 22% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составили 7,7 триллиона рублей (свыше 101 млрд долларов). В то же время расходы бюджета выросли на 26%.

В настоящее время нефтегазовые доходы РФ снизились на 52% по сравнению с прошлым годом.

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