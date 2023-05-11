ВСУ взяли в плен остатки 72-й бригады РФ под Бахмутом 1 11.05.2023, 8:05

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Часть российских военных бежала сдаваться в направлении украинских позиций.

10 мая 3 штурмовая бригада ВСУ показала кадры общения с солдатами 72 бригады армии РФ. Солдаты – живые и невредимые – свободно делились впечатлениями от встречи с «Азовом».

Информация обнародована в Telegram-канале Андрея Билецкого, первого командира «Азова».

На видео – спокойный разговор и совсем даже не допрос. Разговор происходит в чистом помещении, напротив пленников - представитель 3 ОШБр ВСУ.

У окна стоит 5 пленных: одетые в невредимую военную форму армии РФ, ранений или синяков - нет. Сохранили головные уборы: один – красуется в ковбойской шляпе. Интересно то, что среди 5-ти человек заблюрено лицо мужчины, стоящего посередине.

В течение короткого общения солдаты 72 бригады армии РФ узнают кое-что для себя новое:

они попали в плен не в «Азов», а в 3 штурмовую бригаду ВСУ ;

попасть в плен лучше, чем бежать от украинского танка по лесопосадкам и полям;

бойцы ВСУ с ними обращаются лучше, чем российское командование;

моральный дух – на низком уровне, поэтому они уверены, что больше на войну в Украину не вернутся.

Между тем, представитель 3 ОШБ отметил, что пленных будут беречь, так как планируют обменять на украинских бойцов. А в завершение предложил солдатам РФ порадоваться предстоящей победе Украины.

В комментарии к видео отмечается, что главарь ЧВК «Вагнер» Пригожин был несколько не прав: подразделения 72 бригады сбежали не в полном составе: часть - бежала в направлении ВСУ.

Напомним, генерал Сырский признал, что ВСУ действительно имеет определенные успехи на участке фронта под Бахмутом на Донетчине. По его словам, причина успехов – искусно спланированная спецоперация и отвага украинских бойцов.

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