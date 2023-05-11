Евгений Магда: У Лукашенко резко появились проблемы 2 11.05.2023, 10:15

4,254

Евгений Магда

Повторяется отработанный со Скрипалями сценарий?

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

О том, что происходит с диктатором, «Свободные новости плюс» поговорили с директором Института мировой политики (Киев, Украина) Евгением Магдой.

– Парадный Лукашенко поразил всех своим видом. Зачем он, больной, полетел в Москву?

– Думаю, не было возможности не приехать. Его физическое состояние, которое вчера стало заметно и очевидно всем, свидетельствует об этом. Говорить о том, что Лукашенко может как-то маневрировать в критически важном для себя вопросе, не приходится. Поэтому он и стал участником массовки на Красной площади, но это далось ему физически крайне тяжело.

Когда быстренько вернулся в Минск, и там он не смог показать себя в привычном формате. Состояние здоровья породило разговоры о том, может ли он выполнять функции руководителя государства.

– Промелькнула версия, что своего гостя москвичи могли «угостить» чем-то из своего большого арсенала «несъедобных продуктов», и необязательно 8 мая, в день прилета. Никто не сомневается в возможностях Москвы реализовать такой сценарий. Вопрос – зачем это Кремлю?

– Я для себя сделал интересное открытие. Лукашенко все время показывал, какой он большой спортсмен: лыжи, хоккей и все прочее. А вот теперь, когда он начал активно и интенсивно встречаться с Путиным, мы видим, как резко ухудшилось состояние его здоровья. И я бы не исключал в данном случае руку Москвы: мы знаем, что произошло с Литвиненко, со Скрипалями – меня такой сценарий совсем не удивляет.

Я думаю, Россия действительно заинтересована в проведении выборов без Лукашенко. Очень цинично и жестоко таким способом убирать своего верного союзника, но в Кремле, по-моему, подобных моральных ограничений не существует.

Действительно, выборы без Лукашенко дают России, с одной стороны, пространство для маневра, а с другой – позволяют выиграть некоторое время и добиваться выполнения поставленных целей на территории Европы, в частности – говорить о возможной интернационализации российско-украинской войны.

– Ровно два года назад, в мае 2021 года, правитель подписал декрет, согласно которому в случае его насильственной смерти власть в Беларуси должна перейти к Совбезу во главе с премьер-министром, а в стране введут чрезвычайное или военное положение. Устраивает ли Кремль такой «транзит власти»?

– Кремлю, безусловно, по вкусу транзит власти только по собственному сценарию, тут двух мнений быть не может. Поэтому Россия будет оказывать разнообразное давление на белорусскую власть, подталкивая к единственно правильному выбору.

– Как вписывается в логику происходящего введение пограничного контроля на белорусско-российской границе?

– С одной стороны, введение пограничного контроля можно рассматривать как превентивные меры, чтобы предотвратить проникновение российских спецслужб на территорию Беларуси. Напомню, пограничный контроль ввели еще на прошлой неделе, когда прокатилась первая волна информации об ухудшении здоровья Лукашенко. Но это только с одной стороны, потому что действия белорусских пограничников были согласованы с пограничниками ФСБ России. Никаких особых открытий данное решение не повлекло. А то, что в России привыкли называть «боевым братством», между силовиками России и Беларуси существует до сих пор.

– Кстати, МИД Украины осудил руководителей постсоветских стран, участвовавших в параде в Москве. Но среди «осужденных» отсутствует фамилия Лукашенко. Почему?

– Украинский МИД дал оценку президентам стран Центральной Азии и премьеру Армении, которые вместе с Путиным и Лукашенко присутствовали на параде на Красной площади, потому что у нас никто не ставит под сомнение легитимность этих политиков. Лукашенко не признан таковым большей частью Европы. Поэтому и обращать внимание на его телодвижения нет смысла. Многие и так не сомневались, что Лукашенко 9 мая будет в Москве: разве раньше было иначе?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».