На что способны ракеты Storm Shadow, которые передали ВСУ? 1 11.05.2023, 16:28

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Раскрыты тайные возможности.

Крылатые ракеты Storm Shadow, которые Британия тайно поставила Украине и даже подтвердила эту передачу, способны «обманывать» ПВО противника благодаря низковысотному полету, рассказал эксперт Defense Express Валерий Рябых.

Он отметил, что разговоры вокруг передачи ВСУ именно этих ракет продолжались по меньшей мере с осени 2022-го. Тогда обсуждали, в частности, их адаптацию под самолеты Су-25, которые уже есть на вооружении ВВС Украины.

- Ракета, по сути дела, программируется на земле. Для того, чтобы она поразила цель, ее надо поднять в воздух и направить в направлении этой цели. Остальное сделает сама ракета, - отметил Рябых.

Помимо умения обходить ПВО врага, Storm Shadow также является защищенной от действий разнообразных радиоэлектронных систем подавления противника.

В отличие от полуслепых российских террористических ракет, она является высокоточной ракетой.

- И кроме того, что полет этой ракеты обеспечивается инерциальной системой, системой наведения по GPS, на конечном участке траектории защитный колпак ракеты сбрасывается и в действие вступает уже оптическая головка, которая позволяет идентифицировать цели непосредственно при подлете ракеты, - отметил эксперт.

По его словам, будет достаточно всего нескольких Storm Shadow, чтобы поразить Крымский мост:

- Этому способствует вес унитарной главной боевой части, которая может нести до 450 кг взрывчатого вещества. Конечно, подобный удар позволяет уничтожать большинство из защищенных объектов противника.

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