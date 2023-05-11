В деревнях у границы Беларуси с Украиной массово ставят систему запуска сирен

В деревнях у границы Беларуси с Украиной массово ставят систему запуска сирен1
- 11.05.2023, 19:15
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В районах возле границы Беларуси с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен. Сирены появятся на зданиях сельсоветов, детских садов, школ и колхозов, пишет «Флагшток».
Гомельское областное управление МЧС закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения приграничных районов Гомельской области. Проект затрагивает 52 населенных пункта в 8 районах (преимущественно в сельской местности). Из областного бюджета было потрачено более 433 тысяч рублей. Систему собираются запустить до декабря 2023-го.
Издание заметило, что основную часть систем оповещения установят в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Ельском районах. Именно их в феврале 2022-го российские войска использовали для вторжения в Украину.
На схеме отмечены населенные пункты, где планируется установить систему оповещения.