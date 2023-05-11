Два дня неизвестно, что с Лукашенко 21 11.05.2023, 21:45

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Пресс-служба диктатора молчит.

Поведение белорусского диктатора Александра Лукашенко 9 мая почти все единогласно считают странным.

Некоторые даже предполагают, что узурпатора могли отравить на параде в Москве.

Но, скорее всего, он болен. Вот уже два дня неизвестно, что с диктатором. Его пресс-служба никак не комментирует состояние узурпатора.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

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