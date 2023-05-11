CNN: «Вагнеровцы» сбежали первыми из-под Бахмута 11.05.2023, 22:33

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CNN узнало подробности разгрома бригады РФ.

Наемники ЧВК «Вагнера» первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных.

Об этом пишет CNN.

Как рассказал изданию украинский военный, первыми покинувшими один из районов Бахмута были боевики ЧВК «Вагнера». Хотя ранее командир группы наемников Евгений Пригожин заявил, что сначала с поля боя скрылись регулярные российские войска сначала.

По словам украинского командира первого батальона 3-й десантно-штурмовой бригады, пока «вагнеровцы» покинули свою станцию юго-западнее города Бахмут, войска 72-й бригады российской армии остались и воевали.

Украинец рассказал, что его подчиненные применили HIMARS против российской пехоты, собиравшейся для усиления позиций. Он добавил, что солдаты РФ капитулировали только после попадания в окружение.

Также по его подсчетам погибли не менее 200-300 русских солдат.

Бегство 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин во время своего видеообращения заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

«Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян — соответствует действительности», - отметили военные.

Как заявили в бригаде, за двое суток наши воины ликвидировали 64 оккупанта и еще 87 на тот момент были «на полпути к гибели». Также были уничтожены несколько складов боеприпасов врага, минометы и ряд БМП.

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